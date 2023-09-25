Çin'de kömür madeninde çıkan yangında 16 işçi hayatını kaybetti

Çin'de devlete ait Guicou Panciang Rafine Kömür Şirketi tarafından işletilen madendeki yangında 16 işçi hayatını kaybetti. Yangının sebebinin belirlenmesi ve sorumluların cezalandırması için soruşturma talimatı verdi.

Dünya 25.09.2023 13:45 Giriş: 25.09.2023 13:45

Güncelleme: 25.09.2023 13:50 Kaynak: AA

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