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Çin'de kömür madeninde patlama: 10 ölü, 6 kayıp

Çin'in Henan eyaletindeki bir kömür madeninde patlama meydana geldi. Patlama sonucu 10 işçi hayatını kaybetti, 6 işçiye ulaşılamıyor.

Dünya
  • 13.01.2024 12:27
  • Giriş: 13.01.2024 12:27
  • Güncelleme: 13.01.2024 12:29
Kaynak: İHA
Çin'de kömür madeninde patlama: 10 ölü, 6 kayıp
Fotoğraf: Depophotos

Çin'deki bir kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu 10 işçi hayatını kaybetti, 6 işçiye ulaşılamıyor.

Henan eyaletine bağlı Pingdingshan kentinde Pingdingshan Tianan Kömür Madenciliği şirketine ait bir madende dün öğle saatlerinde patlama meydana geldi. 

Yetkililerden yapılan açıklamalarda, 10 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de de kayıp durumda olduğu aktarıldı.

Patlama sırasında yeraltında 425 kişinin çalıştığı ifade edildi. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, maden görevlileri gözaltına alındı.

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