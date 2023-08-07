Çin'de şiddetli yağış ve sel: 2 günde 14 kişi hayatını kaybetti

Çin'in kuzey doğusunda etkili olan şiddetli yağış ve sellerde son iki günde 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Doksuri Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağış ve sellerde Çin'in kuzey doğusundaki Shulan kentinde iki günde 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Tayfun sebebiyle başkent Pekin ve Hebei'de de geçen hafta da 20'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, kuzey doğudaki Jilin eyaletindeki Shulan kentinde hayatını kaybedenler arasında, 587 bin nüfuslu şehrin belediye başkan yardımcısı da dahil üç yetkili de bulunuyor. Su seviyesinin güvenli düzeye gerilediği belirtilen şehirde acil durum yardım hizmetleri ve arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yağış ve seller sebebiyle tahliye edilen kişiler güvenli bölgelere yerleştirilirken, yapılan altyapı çalışmaları kapsamında 14 bin 305 haneye yeniden elektrik sağlanabildi.

KHANUN TAYFUNU'NUN 10 AĞUSTOS'TA KORE'YE ULAŞMASI BEKLENİYOR



Öte yandan, yetkililerin açıklamasına göre, ülkenin kuzey doğusundaki Songhua Nehri'nin su seviyesi, halen bazı noktalarda risk oluşturacak kadar yüksek. Çin devlet kanalı CCTV'nin aktardığına göre, başkent Pekin ile Hebei eyaletinde selden etkilenen pek çok bölgeye de yeniden elektrik verilmeye başlanırken, Jilin, Heilongjiang ve Liaoning'da elektriği kesilen bölgelerdeki altyapı çalışmaları devam ediyor.

Son 10 gündür Filipinler, Çin ve Japonya'da can ve mal kaybına neden olan Doksuri Tayfunu'nun ardından Khanun Tayfunu'nun da 10 Ağustos Perşembe günü Güney Kore'ye ulaşması bekleniyor. Çin Meteoroloji Müdürlüğü, Japonya'dan kuzeye doğru ilerleyen tayfunun Güney Kore kıyılarına ulaşmadan önce hızının ve şiddetinin artabileceğini tahmin ediyor.