Çin'de yatılı okulda yangın çıktı: 13 öğrenci öldü

Çin'in Hınan eyaletinde kırsal bölgelerdeki öğrencilerin eğitim gördüğü Yingcay Okulu isimli okulda gece saatlerinde yangın çıktı. Yangında 3. sınıfta eğitim gören 13 öğrenci hayatını kaybetti.

Çin'in Hınan eyaletindeki özel bir yatılı okulda çıkan yangında 13 öğrencinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Nanyang şehrinin Fangçıng ilçesinde kırsal bölgelerde yaşayan öğrencilerin eğitim gördüğü Yingcay Okulu'nda gece saatlerinde yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 13 öğrenci hayatını kaybederken yaralı kurtulan bir öğrenci hastaneye kaldırıldı.

ÖLENLERİN TAMAMI 3. SINIF

Hıbey eyaletinde yayın yapan Zonglan News'e açıklama yapan bir öğretmen, ölenlerin tamamının üçüncü sınıf öğrencileri olduğu bilgisini paylaştı.

Sıçuan eyaletinde yayın yapan Cover News'e konuşan ilçe sakinleri, okulun anaokulu kısmı da bulunan, kırsal alanda özel bir yatılı ilkokul olduğunu, öğrencilerin bir kısmının hafta sonunda evlerine gittiğini, aileleri uzakta yaşayan veya başka yerde çalışan öğrencilerin ise hafta sonları da okulda kaldığını aktardı.

Çin ajansı Xinhua, yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğünü; adli mercilerin okuldan sorumlu bir personeli sorgu için gözaltına aldığını bildirdi.