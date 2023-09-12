Çin'deki sellerde çiftlikten kaçan 70'ten fazla timsah aranıyor

Çin'de Guangdong'un Maoming kentinde bulunan bir çiftliği sel basarken, burada bulunan 70'ten fazla timsah kaçtı. Bölge yetkilileri, timsahları yakalamak için operasyon başlattı.

Dünya 12.09.2023 13:02 Giriş: 12.09.2023 13:02

Güncelleme: 12.09.2023 13:05 Kaynak: AA

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