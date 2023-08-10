Çin'den Türkiye kararı: Grup turları düzenlenebilecek

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, yabancı ülkelere yönelik grup turlarının düzenlenebileceği ülkelere Türkiye'yi de ekledi. Buna göre, tur operatörleri ve seyahat acentaları listedeki ülkelere yönelik grup turu organizasyonlarıyla konaklama ve seyahat paketi satışlarını sürdürebilecek. Çin'de, Covid-19 pandemisinin ardından tüm vizeler askıya alınmış ve vatandaşlarının yurt dışı seyahatlerine kısıtlama getirilmişti.

Dünya 10.08.2023 11:50 Giriş: 10.08.2023 11:50

Güncelleme: 10.08.2023 11:59 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA