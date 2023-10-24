Çin'e ait bot hesaplar, Kanadalı siyasetçiler hakkında rekor sayıda paylaşım yaptı

Kanada Dışişleri Bakanlığı, Çin tarafından bot hesaplarla Kanadalı siyasetçilere yönelik dezenformasyon kampanyasının gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Başbakan Trudeau, muhalefet lideri Pierre Poilievre ve çok sayıda siyasinin sosyal medya hesaplarına ağustos ve eylülde binlerce yorum yapıldığı kaydedildi.

Dünya 24.10.2023 10:38 Giriş: 24.10.2023 10:38

Güncelleme: 24.10.2023 10:50 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos

Kanada, siyasileri hedef alan "Çin bağlantılı dezenformasyon kampanyası" tespit etti.. Kanada Dışişleri Bakanlığı, aralarında Başbakan Justin Trudeau'nun da yer aldığı siyasetçilere yönelik Çin hükumeti ile bağlantılı bot hesapların dezenformasyon kampanyası gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya platformlarında Çin hükümetiyle bağlantılı "bot hesaplarla", Trudeau, muhalefet lideri Pierre Poilievre ve çok sayıda siyasinin sosyal medya hesaplarına ağustos ve eylülde binlerce yorum yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, söz konusu eylemler "dezenformasyon" kampanyası olarak nitelendirilirken "propaganda" amacıyla bu kapsamda çeşitli sosyal medya platformlarında binlerce yorumlar yapıldığı belirtildi. Çin'le bağlantılı sosyal medya hesaplarının yapay zeka ile üretilen videolar da paylaştığı vurgulanan açıklamada, bu yöntemle "gerçek kullanıcıların Başbakan'ı eleştirdiği algısının oluşturulmaya çalışıldığına" işaret edildi. Açıklamada ayrıca söz konusu girişimin "muhtemelen" Çin'e yönelik eleştirilerin de önünü kesmeyi amaçladığı kaydedildi. Bakanlık, Çin'le bağlantılı olduğu belirtilen sosyal medya yorumlarının hükümetin dezenformasyonla mücadeledeki "Hızlı Tepki Mekanizması" tarafından tespit edildiğini vurguladı.