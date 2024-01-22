Çin'in güneybatısında heyelan: 47 kişi mahsur kaldı
Çin'de meydana gelen heyelanda 47 kişi mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri bölgede yaşayan 500'den fazla kişiyi tahliye etti.
Kaynak: AA
Çin'in Yünnan eyaletinde bir köyde meydana gelen heyelanda 47 kişinin toprak altında mahsur kaldı.
Ülkenin güneybatısında bulunan eyalette sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.
Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Caotong şehrinin Cınşiong ilçesine bağlı Liangşui köyünde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.
Heyelanda köydeki 18 hane toprak altında kalırken burada yaşayan 47 kişiden haber alınamıyor.
Kurtarma ekipleri, köyde yaşayan 500'den fazla kişiyi tahliye ederken kayıpları arama çalışmaları sürüyor.
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