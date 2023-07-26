Çin'in ortadan kaybolan Dışişleri Bakanı yerine atanan Vang Yi Ankara'da

Çin'de bir süredir kamuoyu önüne çıkmadığı için durumu merak edilen ve geçtiğimiz gün görevden alınan Dışişleri Bakanı Çin Gang yerine getirilen Vang Yi, ilk yurt dışı ziyareti için Türkiye'ye geldi.

Çin'de bir süredir kamuoyu önüne çıkmadığı için durumu merak konusu olan Dışişleri Bakanı Çin Gang yerine göreve getirilen Çin Komünist Partisi (ÇKP) Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi, ilk yurt dışı ziyaretinde Türkiye'ye geldi.

Ankara'da mevkidaşı Hakan Fidan ile görüşen Vang'ın ziyaretinde iki ülke ilişkilerinin ele alınması ve tahıl koridoru anlaşmasının da gündeme geldiği belirtilirken Vang Yi'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sayın Bakanımızın ÇKP Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşmelerinde Çin Halk Cumhuriyeti’yle ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir” ifadeleri kullanıldı.