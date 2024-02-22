Çin merkezli siber güvenlik firmasının NATO'yu ve 10'u aşkın ülkeyi hedef aldığı iddia edildi

ABD merkezli Siber güvenlik firması SentinelLabs'tan yapılan açıklamada Çin merkezli siber güvenlik firması I-Soon'un, NATO'yu ve 10'u aşkın ülkenin kamu kurumlarını hedef aldığı öne sürüldü.

Çin merkezli siber güvenlik firması I-Soon'un, NATO'yu ve 10'u aşkın ülkenin kamu kurumlarını hedef aldığı öne sürüldü.

ABD merkezli Siber güvenlik firması SentinelLabs'tan yapılan açıklamaya göre, firmanın güvenlik analistleri, açık yazılım geliştirme platformu GitHub'a kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından yüklenen ve I-Soon şirketinin elinde bulundurduğu iddia edilen hassas belgeleri inceledi.

İncelemeler sonucu "Çin'de kamu kurumlarıyla ortak çalışan" I-Soon'un, aralarında NATO'nun da bulunduğu çeşitli kurum ve üniversitelerin yanı sıra, 10'u aşkın ülkenin kamu kurumlarını hedef aldığı iddia edildi.

Söz konusu belgelerin "gerçekliğinin" kesin olarak doğrulanamadığı ifade edilirken, SantinelLabs'ın analistlerinin açıklamasında, "Sızıntı, bugüne kadar kamuya açık olarak görülen en somut ayrıntılardan bazılarını sunmakta ve Çin'in siber casusluk ekosisteminin olgunlaşan doğasını ortaya koymaktadır." ifadeleri kullanıldı.