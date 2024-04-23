'Cin musallat olmuş' diyerek çocukları istismara maruz bıraktı: Tahliye oldu

'Size cin musallat olmuş' diyerek çocuklara önce psikolojik şiddet uygulayan, çocukları istismara maruz bırakan Cüneyt Vural isimli erkek, ifadelere rağmen mahkeme tarafından tahliye edildi.

Editör Notu: Haberdeki bazı ifadeler bazı okuyucular için tetikleyici unsurlara sahip olabilir.

İstanbul Eyüpsultan’da elektrik ustası olan ancak “cinci hoca” olarak bilinen Cüneyt Vural isimli erkeğin çocukları istismara maruz bıraktığı ortaya çıktı. Çocukların ifadelerine rağmen mahkeme tarafından tahliye edilen sanık Vural elini kolunu sallayarak sokakta geziyor.

halktv.com.tr'den Seyhan Avşar’ın haberine göre olaylar şöyle gelişti; İstanbul'da annesi ve anne tarafından akrabalarıyla birlikte yaşan 15 yaşındaki lise öğrencisi Y.U., kendisine cinlerin musallat olduğunu düşünen teyzesiyle birlikte “cinci hoca” olarak bilinen Cüneyt Vural isimli erkekle görüşmeye gitti.

Teyzeye okunmuş su ve muska veren Vural, bir görüşme sırasında Y.U. ile tanıştı. Görüşmeden sonra Vural telefonla Y.U. ile iletişim kurmaya başladı. Vural onu da teyzesi gibi cinlerin esir aldığına inandırmayı başardı. Çocukla zaman zaman kafede buluşan Vural bu görüşmeler ilerledikçe çocuğu Polenezköy'de bulunan Synosse isimli otele götürdü ve Y.U.'yu cinsel istismara maruz bıraktı.

Y.U. bu süreçte arkadaşı M.A.'yı da cinci hoca Cüneyt Vural ile tanıştırdı. Vural, 4 Ocak 2023 günü M.A.'yı Taksim'deki bir otele götürerek istismar etti. M.A.'nın babası R.A. Karakola giderek çocuğunun son dönemde davranışlarında bir tuhaflık olduğunu anlattı.

Ailenin şikâyeti üzerine Cüneyt Vural gözaltına alınıp Anadolu Adliyesi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklandı.

'GÖZLÜK VE ŞAPKA İLE BENİ SAKLIYORDU'

Soruşturma çerçevesinde yaşadıklarını anlatan mağdur çocuk Y.U., "Her seferinde bana tecavüz etmek istiyordu. Ben istemedim, hatta ilk günden sonra kendimi çok kötü hissettim. İlk olay bundan üç ay önce oldu. Yine aynı otelde. Her defasında beni otele saklayarak götürüyordu. Gözlük ve şapka ile beni saklıyordu. Kimliğimi alıyordu" dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iki çocuğun yaşadığı korkunç olaya ilişkin iki ayrı iddianame düzenlendi. İki iddianamede de sanığın, "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı", "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından cezalandırılması istendi

Sanığın M.A.'ya karşı eylemleri dolayısıyla tutuklu olduğu dosyada da yargılamayı yapan İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık hakkında tahliye kararı verdi.

Hakimliğin gerekçesi ise "Çocuğun bekareti var" oldu!