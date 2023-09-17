Cinayete ‘izin’ veriliyor

Yeni infaz düzenlemesiyle hapishaneden izin alarak çıkan veya tahliye olan failler kadına yönelik şiddeti sürdürüyor. Avukat Gülbahar, “Kontrol mekanizması olmadan suçluyu salmak saldırganlığa teşviktir” dedi.

Deniz GÜNGÖR

Kadına yönelik şiddetin sonu gelmiyor. İktidarın yeni infaz düzenlemesiyle birlikte kadına ve çocuklara yönelik suçlardan ceza alanlar serbest kalırken kadınları koruyacak hiçbir adım atılmadı. Cezaevinden tahliye olan veya izne çıkan kişiler ise şiddet uygulamaya devam ediyor. Bunun en yakın örneği ise önceki gün Konya’da yaşandı.

Damla D., birlikte olduğu ve cezaevinden izinli çıkan N.S. isimli erkek tarafından öldürüldü. 51 yerinden bıçaklanan Damla D., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Esma Kalenderli, Mutlu Menekşe, Gülay Doğan, Ebru Güneş cezaevinden çıkan erkekler tarafından katledilen kadınlardan sadece birkaçı.

SUÇA TEŞVİK SÜRÜYOR

BirGün’e konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avukat Hülya Gülbahar, “Ülkenin kadın mezarlığına çevrildiği bu durumda suçlular şiddete teşvik ediliyor” dedi. Avukat Gülbahar, yeni infaz yasası değişikliğiyle hiçbir kontrol mekanizması bulunmadan kadına yönelik şiddet, cinayet, tecavüz, çocuğa yönelik cinsel istismardan suçlu kişilerin topluma salındığına dikkat çekti. Gülbahar, “Ne yazık ki bu salıverilen suçluların işlediği yeni suçlara ilişkin sağlıklı verilere sahip değiliz. Sadece basına yansıyan örnekler bile durumun ne kadar vahim olduğunu göstermek için yeterli. Konya’daki Damla D. örneği gibi belki her gün bir başka tecavüz veya cinayet suçu ile karşılaşıyoruz” dedi. Toplumdaki cezasızlığın suç işleme cesaretini doğurduğunu söyleyen Gülbahar, “Sistemin kendisini aklayacağını, firar etse yakalamayacağını, mahkûm edilmeyeceğini, edilse de hapis yatmayacağını biliyor. Bu da yeni suçlar işlenmesi için bütün bir saldırganlığa teşvik. Kadın ve çocuğa yönelik suç bu şekilde katlanarak artıyor. Toplum için alarm çalması gerek” ifadeleri kullandı.

Kadın ve çocukları şiddetten koruyacak hiçbir önlem alınmadığını aktaran Gülbahar, şunları aktardı: “İstanbul Sözleşmesi’nin 66’ıncı Maddesi’nin karakol ve cezaevinden serbest bırakılanları bildirmesi hükmü uygulanmıyor. Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ döneminde salınan suçluları, savcıların ve karakolların kadınlara bildirimde bulunması istense de yeni yasa çerçevesinde bu uygulamanın yapılmadığını görüyoruz. 31 Temmuz’da çıkan af kanununda sanıklar, UYAP sistemine kayıtlı telefon numaralarından aranarak ya da mesaj atılarak yasa karşısında ne zaman salınacaklarının bilgisinin verilmesi düzenlemesi yapılmıştı. Demek ki yargı, cezaevi, İçişleri Bakanlığı şiddet faillerine bir mesaj ve aramayla ulaşabiliyor. Neden şiddet mağduru kadın ve çocuklar haber edilmiyor. Günde 3 kadının öldürüldüğü, ülkenin bir kadın mezarlığına çevrildiği durumda Adalet Bakanı ve Aile Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere bütün bir devlet mekanizmasının alarma geçmesi gerekirken eski suçlular şiddete teşvik ediliyor.”

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İnfaz affı ölümü getiriyor

16 Eylül 2023: Ankara’da Serkan Özbaş boşandığı Banu Satılmış’ı bıçakla yaraladı. Kocaeli’nde vücut bütünlüğü bozulmuş kadın cesedi bulundu.

6 Ağustos 2023: Urfa’da cezaevinden tahliye olan Murat Utuş, boşandığı Esma Kalenderli’yi silahla öldürdü. Utuş, ‘uyuşturucu ticareti yapma’ suçlamasıyla hapis cezası almıştı.

25 Nisan 2023: Tokat’ta Ebru Güneş, 5 yıl önce boşandığı Ahmet Göktaş tarafından silahla vurarak öldürüldü. Göktaş’ın bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

1 Ocak 2023: Manisa’da daha önce 2 kadını öldüren Necati Akpınar, birlikte olduğu Mutlu Menekşe’nin başına sert bir cisimle vurarak öldürdü.

4 Eylül 2022: İzmir’de denetimli serbestlik yasasından yararlanarak cezaevinden çıkan Hasan Ç., birlikte olduğu Melisa Ç.’ye saldırdı.

4 Nisan 2022: Elazığ’da cezaevinden izinli çıkan Fırat A., kayınvalidesi Zerif Doğan ve Gülay Doğan isimli iki kadına ateş etti. Zerif ve Gülay Doğan ile 10 yaşındaki Ali Tayyip D. yaşamını yitirdi.