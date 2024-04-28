Çin’de hortum felaketi: 5 kişi öldü, 33 kişi yaralandı
Çin’de hortum ve dolu yağışı meydana geldi. Yetkililerin açıklamalarına göre hortum nedeniyle beş kişi hayatını kaybederken 33 kişi de yaralandı.
Kaynak: AA
Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde etkili olan hortum nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
Xinhua ajansının haberine göre, Guangzhou'ya bağlı Baiyun ilçesinde öğleden sonra hortum meydana geldi.
Yetkililer, hortum sebebiyle 5 kişinin öldüğünü, 33 kişinin de yaralandığını belirtti.
Baiyun'da 141 fabrika hasar görürken bölgeye çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.