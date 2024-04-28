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Çin’de hortum felaketi: 5 kişi öldü, 33 kişi yaralandı

Çin’de hortum ve dolu yağışı meydana geldi. Yetkililerin açıklamalarına göre hortum nedeniyle beş kişi hayatını kaybederken 33 kişi de yaralandı.

Dünya
  • 28.04.2024 10:48
  • Giriş: 28.04.2024 10:48
  • Güncelleme: 28.04.2024 10:52
Kaynak: AA
Çin’de hortum felaketi: 5 kişi öldü, 33 kişi yaralandı

Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde etkili olan hortum nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Xinhua ajansının haberine göre, Guangzhou'ya bağlı Baiyun ilçesinde öğleden sonra hortum meydana geldi.

Yetkililer, hortum sebebiyle 5 kişinin öldüğünü, 33 kişinin de yaralandığını belirtti.

Baiyun'da 141 fabrika hasar görürken bölgeye çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

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