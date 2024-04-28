Çin’de hortum felaketi: 5 kişi öldü, 33 kişi yaralandı

Çin’de hortum ve dolu yağışı meydana geldi. Yetkililerin açıklamalarına göre hortum nedeniyle beş kişi hayatını kaybederken 33 kişi de yaralandı.

Dünya 28.04.2024 10:48 Giriş: 28.04.2024 10:48

Güncelleme: 28.04.2024 10:52 Kaynak: AA

A- A A+