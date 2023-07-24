Çin’de okulun spor salonunun çatısı çöktü: 11 ölü, 4 yaralı
Çin’in Heilongjiang bölgesinde bulunan bir ortaokulun spor salonunda, dün yerel saatle 14.56’da kız voleybol takımının antrenmanı sırasında çatı çöktü. 15 kişinin göçük altında kaldığı olayda 11 kişi yaşamını yitirdiği, 4 kişi de yaralandı. İnşaatı üstlenen şirket yetkilileri gözaltına alındı.
Çin’in Heilongjiang bölgesinde bir ortaokulun spor salonunun çatısının çökmesi sonucu 11 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletine bağlı Qiqihar kentinde yer alan 34 numaralı orta okula ait spor salonunun çatısı dün yerel saatle 14.56’da kız voleybol takımının antrenmanı sırasında çöktü.
Olay sırasında spor salonunda bulunan 19 kişiden 15’i göçük altında kaldı.
Bu sabah itibarıyla enkaz altında kalanların tamamının çıkarıldığı belirtilirken, 11 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 4 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İNŞAATI ÜSTLENEN FİRMA YETKİLİLERİ GÖZALTINDA
Olaya ilişkin yapılan ilk incelemede spor salonunun bitişiğindeki kompleksin inşaatı esnasında spor salonunun çatısına yığılan malzemenin, yağmur nedeniyle ağırlaşarak çatının çökmesine yol açtığı ifade edildi.
İnşaatı üstlenen şirket yetkililerinin gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.