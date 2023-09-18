Çin’de Savunma Bakanı Li Şangfu'nun akıbeti belirsiz

Çin'de Savunma Bakanı Li Şangfu'nun 3 haftayı aşkın süredir kamunun önüne çıkmadı. ABD'nin Washington Post gazetesi, Şangfu'nun görevden alındığını iddia etti.

Çin'de temmuzda Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın uzun süre gözlerden kaybolması ve görevden alınmasının ardından şimdi de Savunma Bakanı Li'nin akıbeti belirsiz.

Bakan Li, en son 29 Ağustos'ta Pekin'de düzenlenen Çin-Afrika Barış ve Güvenlik Forumu'nda konuşmuştu. Bu tarihten sonra herhangi bir resmi faaliyette bulunmayan Li, Devlet Başkanı Şi Cinping'in 8 Eylül'de ülkenin kuzeydoğusunda konuşlu 78. Ordu Grubu'na yaptığı teftiş ziyaretine de katılmadı.

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Şi'ye, ziyarette, "Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı General Cang Youşia ve diğer üst düzey askeri yetkililerin eşlik ettiği" belirtilirken, Savunma Bakanı Li'nin adı anılmadı.

Aynı tarihlerde Li'nin katılması beklenen Çin-Vietnam yıllık savunma işbirliği toplantısının, Pekin tarafından Çinli Bakan'ın "sağlık sorunu" gerekçe gösterilerek iptal edildiği bildirildi.

"YOLSUZLUK SORUŞTURMASI" İDDİASI

ABD'nin Washington Post gazetesi, "adı açıklanmayan Amerikalı yetkililere" dayandırdığı haberinde, Li hakkında "yolsuzluk soruşturması" başlatıldığını ve Bakan'ın görevden alındığını iddia etti.

Uluslararası basındaki haberlerde, soruşturmanın askeri donanım tedarikindeki yolsuzlukla bağlantılı olduğu ileri sürüldü.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (ÇHKO) Donanım Geliştirme Dairesi, Li'nin ortadan kaybolmasından yaklaşık bir ay önce, temmuz sonunda, askeri donanım tedarik ve ihale süreçlerinde, "düzenleme ve disiplin ihlalleri" nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurmuş, Ekim 2017'den yani Li'nin Daire Başkanı olduğu dönemden bu yana tespit edilen "uygunsuz davranışlarla" ilgili ihbarların değerlendirileceğini bildirmişti.

Savunma Bakanı Li, göreve gelmeden önce, 2017-2022 döneminde Merkezi Askeri Komisyona bağlı Donanım Geliştirme Dairesi'nin başkanlığını yürütmüştü. Li, bu görevi yürütürken, Rusya'dan Su-35 savaş uçakları ile S-400 füze savunma sisteminin satın alınmasında rolü olduğu gerekçesiyle 2018'de ABD tarafından yaptırım listesine alınmıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANI GÖREVDEN ALINDI

Li'nin göz önünden çekilmesi ve hakkındaki iddialar, temmuzda eski Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın ortadan kaybolması ve ardından görevden alınmasının ardından geldi.

Çin Gang da benzer şekilde yaklaşık 3 hafta ortadan kaybolmuş ve bu sürede önceden planlanan uluslararası toplantılara "sağlık sorunları" gerekçe gösterilerek katılmamış, sonunda 25 Temmuz'da herhangi bir gerekçe gösterilmeden görevden alınmıştı.