Çin’den uyarı: Tayvan ile teması kes

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Çin, ABD Kongresi’nden bir heyetin Tayvan’a yaptığı ziyarete sert tepki göstererek ABD’nin “kendi kendini yöneten ada ile her türlü resmi teması kesmesini” istedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Washington’u Tayvan meselesinin “aşırı karmaşıklığı ve hassasiyeti konusunda dikkatli olmaya” çağırdı. Sözcü “Çin, ABD ve Tayvan makamları arasında her türlü resmi etkileşime karşıdır ve ABD’nin Tayvan işlerine her ne şekilde olursa olsun müdahalesini reddetmektedir.” dedi.