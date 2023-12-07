Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer hayatını kaybetti

Aydın’ın Çine İlçe Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer (50), Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi’nde göbek fıtığı ameliyatı sırasında yaşamını yitirdi.

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Salih Dinçer, karaciğeri yetmezliği nedeniyle 22 ay önce nakil işlemi için Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Dinçer, yapılan karaciğer nakli sonrası sağlığına kavuşarak görevine devam etti. 3 dönemden beri CHP’den Çine Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Dinçer, geçen hafta salı günü kontrol amacıyla Malatya’ya gitti.

Dinçer’in doktorları nakline bağlı göbek fıtığı teşhisi koydu. Tekrar ameliyata alınan Başkan Dinçer’in tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Dinçer’in cenazesinin işlemlerinin ardından Çine’de toprağa verileceği öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL, ENVER SALİH DİNÇER İÇİN TAZİYE MESAJI YAYINLADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün hayatını kaybeden Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer için taziye mesajı yayınladı. Özel'in sosyal medya hesabından bu akşam yaptığı paylaşımı şöyle:

"Yaşamını yitirdiğini derin üzüntüyle öğrendiğim eczacı meslektaşım Çine Belediye Başkanımız Enver Salih Dinçer’e Allah'tan rahmet, ailesine, partimize ve Çine'ye başsağlığı diliyorum."