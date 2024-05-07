Çinli otomobil markası, Türkiye pazarına dönüş yapmayı planlıyor

Volvo, Polestar, Proton gibi markaların sahibi Çin’li Geely Auto'nun Türkiye pazarına geri dönmeyi planladığı öğrenildi. Grubun ilk olarak Geely markasının araçlarını ülkeye getirmeyi planladığı belirtiliyor.

Çin'in otomotiv devlerinden Geely Auto, Türkiye pazarına dönüş yapmayı planlıyor.

Geely, 2008-2012 yılları arasında Türkiye pazarında Echo, Familia ve Emgrand gibi modellerle faaliyet göstermiş ve sonraki yıllarda Avrupa pazarlarından ve Türkiye'den çekilmişti. Ancak Çin’li Geely, başta Türkiye, İtalya, Polonya gibi ülkeler olmak üzere Avrupa'ya tekrar dönmeyi planlıyor.

Türkiye pazarına dönme için niyetlerini yineleyen Geely International’ın Genel Müdürü Michael Song, "Eski dostlarımızı unutmayacağız" ifadelerini kullandı. Geely’nin Avrupa Bölge Stratajileri Bölümü Yetkililerinden Tommy Cheng ise, markanın ülkedeki pazarı yakından takip ettiğini ve yakın gelecekte giriş kararını açıklayacağını ifade etti.

Geely'nin Türkiye'ye dönüş çalışmalarının henüz kesinleşmiş olmadığı, ancak kararın alınmasının ve açıklanmasının uzun sürmeyeceği belirtiliyor.

Grup ilk etapta Geely markasının araçlarını Türkiye'ye getirecek.