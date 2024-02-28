Çinli şirket AutoFlight, elektrikli hava taksisinin deneme uçuşunu yaptı

Çinli hava aracı üreticisi AutoFlight, şehirler arası kısa mesafe yolcu taşımacılığı için geliştirdiği elektrikli Dikey Kalkış ve İniş Aracının (eVTOL) deneme uçuşunu yaptı.

Teknoloji 28.02.2024 21:54 Giriş: 28.02.2024 21:54

Güncelleme: 28.02.2024 21:57 Kaynak: AA

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