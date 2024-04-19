Çinli yazar ve şairler Kırmızı Kedi’de buluştu

Kültür Sanat Servisi

Kırmızı Kedi Yayınevi’nin uluslararası alanda yaptığı çalışmalar devam ediyor. Bu kez Çinli yazar ve şairler, Kırmızı Kedi Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Enis Batur’un ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte Kırmızı Kedi Pera’da bir araya geldi.

Etkinlikte yazarlar Ning Ken, Shu Cai, Shi Yifeng, Zang Di ve Wen Zhen, Çin edebiyatının geçmişini ve bugünkü durumunu “Edebiyatta Çeviri ve Karşılıklı Öğrenme” başlığı altında okurlarla paylaştılar. Çinli yazarlar edebiyatın Türkiye ve Çin arasında önemli bir köprü olabileceğini ortak görüş olarak belirttiler.

Ayrıca toplantıda Kırmızı Kedi Yayınevi Kurucusu Haluk Hepkon ve Genel Yayın Yönetmeni Enis Batur ile bir araya gelerek Türkiye - Çin iş birliği üzerine önemli görüşmeler yapıldı. Haluk Hepkon, önümüzdeki senelerde edebiyat çevirileri başta olmak üzere Çinceden çeviri yayınlarına devam edeceklerini söyledi.