Cinsel istismara maruz bırakılan 14 yaşındaki çocuk hamile kalmıştı: Sanığa 18 yıl hapis cezası

Bursa'nın Karacabey ilçesinde lise öğrencisi C.B.'ye (14) cinsel istismarda bulunup, hamile kalmasına neden olan Şahin K. (22), tutuklu yargılandığı davada, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü sanığın cezasında indirim yapmadı.

Bursa Karacabey'de 14 yaşındaki lise öğrencisi C.B.'ye cinsel istismarda bulunarak hamile kalmasına neden olan 22 yaşındaki Şahin K.'ye 18 yıl hapis cezası verildi.

2023 yılının Mart ayında lise öğrencisi olan C.B, 1’i erkek 1’i kız, 2 arkadaşıyla birlikte, kendisini davet eden Şahin K.'nin babaannesinin evine gitti. Şahin K. isimli erkek burada C.B.'y cinsel istismarda bulundu.

Olaydan 6 hafta sonra karın ağrısı şikayeti ile doktora giden C.B., hamile olduğunu öğrenince durumu ailesine anlattı. C.B.’nin ailesinin polise şikayeti üzerine gözaltına alınan Şahin K. tutuklandı. C.B.’nin gebeliği ise Karacabey Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla sonlandırıldı.

Savcılık soruşturması kapsamında Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) ifadesi alınan C.B., şüphelinin 'eski sevgilisi olduğunu, olay günü 2 arkadaşı ile birlikte, Şahin K.’nin babaannesinin evine gittiklerini' söyledi. Evde yalnız kaldıkları sırada, izin vermemesine rağmen Şahin K.'nin cinsel istismarda bulunduğunu belirten C.B., şikayetçi olduğunu söyledi.

Hakkında Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Şahin K., duruşmalarda yaptığı savunmada, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyip, C.B. ile kendi rızası ile birlikte olduklarını iddia etti.

MAHKEME İNDİRİME GİTMEDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Şahin K.'ye ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 18 yıl hapis cezası verip, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Heyet verilen cezada hiçbir indirim de yapmadı.