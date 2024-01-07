Cinsel istismardan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan şahıs yakalandı
Çorum'da dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde polis kontrol noktasında durdurulan araçta cinsel istismar suçundan 10 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası verilen D.M.T isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Çorum'da cinsel istismar suçundan 10 yıl 11 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan D.M.T, (41) polis kontrol noktasında yakalandı.
Polis ekipleri, dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde uygulama sırasında D.M.T isimli sürücüyü şüphe üzerine durdurdu.
GBT sorgulamasını yapan ekipler, D.M.T.'nin cinsel istismar suçundan 10 yıl 11 ay 7 gün hapis cezasıyla aranmasının olduğu tespit etti.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyettik işlemleri sürüyor.
Sıradaki Haber