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Cinsel istismardan 13 yıl hapis cezası bulunan erkek yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde cinsel istismar suçundan arama kaydı olan ve hakkında 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan erkek, yakalandı.

Güncel
  • 25.02.2024 10:43
  • Giriş: 25.02.2024 10:43
  • Güncelleme: 25.02.2024 10:50
Kaynak: İHA
Cinsel istismardan 13 yıl hapis cezası bulunan erkek yakalandı
Fotoğraf: İHA

Aydın’ın Nazilli ilçesinde cinsel istismar suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan T.D. isimli erkek, yakalandı.

İHA'nın haberine göre;  Nazilli ilçesi Bozyurt Mahallesi’nde “Cinsel İstismar ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D. isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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