Cinsel istismardan 13 yıl hapis cezası bulunan erkek yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde cinsel istismar suçundan arama kaydı olan ve hakkında 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan erkek, yakalandı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde cinsel istismar suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan T.D. isimli erkek, yakalandı.

İHA'nın haberine göre; Nazilli ilçesi Bozyurt Mahallesi’nde “Cinsel İstismar ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D. isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.