Cinsel istismardan hüküm giyene af çıkaran Macaristan Cumhurbaşkanı istifa etti

Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, geçtiğimiz günlerde pedofili suçuna karışan bir kişinin affedilmesiyle ilgili yaşanan skandal sebebiyle istifasını açıkladı.



Çocuklara yönelik cinsel istismar davasındaki bir kişiyi affetmesiyle ilgili tartışmalar devam ederken Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa ettiğini duyurdu

Macaristan’da çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi nedeniyle başta muhalefet olmak üzere toplumun geniş kitlelerince tepki gösterilen Cumhurbaşkanı Katalin​​​​​​​ Novak, hata yaptığını belirterek görevinden istifa etti.

Nisan 2023’te çocuk istismarından hüküm giymiş bir kişiyi Cumhurbaşkanı olarak affetmesinin ortaya çıkması sonrasında Novak’a başta muhalefet olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinden tepki gösterildi.

Tepkilerin artması üzerine Katar’da resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Novak, ülkeye döndü. Novak, paylaştığı video mesajla hata yaptığını ve görevinden istifa ettiğini duyurdu. Başbakan Viktor Orban da tepkilere karşı kayıtsız kalmadı. Orban, çocuk istismarından hüküm giymiş birinin affedilmesini ortadan kaldıran bir anayasal düzenleme önerisinde bulunacağını söyledi.

Novak tarafından affedilen kişi, bir okulda çocuk istismarında bulunan bir yetkilinin işlediği suçları karartma ve bu cihetle suça ortaklık etme gerekçesiyle hüküm giymişti.