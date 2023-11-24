Cinsel istismarla suçlanan Sadullah Alagöz hakkındaki iddianame tamamlandı: Çocuğun 'rızası' varmış!

Hakkında 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçlaması bulunan AKP'li iş insanı Sadullah Alagöz'ün yargılanacağı davada iddianame tamamlandı. Gazeteci Barış Pehlivan, iddianamede, 'mağdurun, şüpheli ile rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğinin' yazıldığını belirtti.

Gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın kaleme aldığı “SS” kitabında AKP’den daha önce milletvekili ve belediye başkan adayı olmak için başvuran ve ‘çocuğa yönelik cinsel istismar’ soruşturmasında şüpheli olduğu belirtilen Sadullah Alagöz'ün dosyasında iddianame tamamlandı.

Gazeteci Barış Pehlivan'ın bugün Cumhuriyet'teki yazısında aktardığına göre iddianamede 'çocuğun rızası olduğu' yazıldı.

8 sayfalık iddianamede savcının 'nitelikli cinsel istismar' suçlamasını düşürdüğünü belirten Pehlivan, iddianamede yazanları şöyle aktardı:

“Cinsel ilişkinin zorla olduğuna dair yeterli, somut ve inandırıcı delil elde edilemediği ve mağdurun şüpheli ile rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğinin kabul edilmesi gerektiği, bu şekilde şüphelinin mağdurla rızası ile cinsel ilişkiye girmek suretiyle reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açmaya yeter delil ve şüphe bulunduğu anlaşıldı.”

Pehlivan, "Mağdur çocuk E.M’nin pantolonunda ve bluzunda şüpheli Alagöz’ün DNA’sı bulundu. Adli Tıp Kurumu buna dair rapor yazıp delili kanıtladı. Evet, ama ne önemi var! 'Mağdurun olaydan hemen sonra değil de 10 gün sonra şikâyette bulunmasını' ilk gerekçe olarak iddianameye yazıp 'Rızası var' deniyordu" ifadelerini kullandı.

'SS' kitabında 17 yaşındaki mağdur E.M.'nin anlatımlarına da yer verilmişti. Dava, 5 Mart 2024’te Ankara 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.