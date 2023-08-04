Cinsel saldırı ve insan kaçakçılığı ile suçlanan sosyal medya fenomeni tahliye edildi

İnsan kaçakçılığı, cinsel saldırı ve kadınları istismar etmek için örgüt kurmakla suçlanan sosyal medya fenomeni Andrew Tate, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Romanya’da insan kaçakçılığı, cinsel saldırı ve kadınları istismar etmek için örgüt kurmakla suçlanan sosyal medya fenomeni Andrew Tate hakkında karar çıktı.

Andrew’e geçtiğimiz Mart ayında verilen ev hapsi kaldırıldı. Bükreş’te görülen duruşmada Tate’in tahliye edilmesine karar verildi. Adli kontrol şartı ile tahliye edilen Andrew, kardeşi Tristan ve 2 kişi evlerinden ayrılabilecek ancak Brükreş’i terk edemeyecek.

Polise imza vermeleri de gereken dört şüpheli adres değişikliği yapması durumunda da polise başvuracak. Şüpheliler, bu karara uymaması durumunda yeniden ev hapsine alınacak.

Tate, kardeşi Tristan ve 2 kadın 2021 yılında suç örgütü kurmakla suçlanırken Tate ve kardeşi Aralık ayında yakalanmış Mart ayına da ev hapsine alınmıştı.

Savcılık, söz konusu örgütün sınırlarının ABD ve İngiltere’ye kadar ulaştığını savunurken 4 şüpheli, Haziran ayında haklarında hazırlanan iddianamede insan kaçakçılığı, cinsel saldırı ve kadınları istismar etmek için örgüt kurmakla suçlanıyor. Tate ve kardeşinin 7 kişiyi evlilik vaadi ile kandırdıkları iddia ediliyor.