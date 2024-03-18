Cinsiyet eşitsizliği her alanda var

7 bin kadınla dünya genelinde yapılan bir araştırma kadınların her alanda ayrımcılık yaşadığını kanıtladı.

Haber Merkezi

Bir kozmetik markasının yaptığı araştırma cinsiyet eşitliği alanında ücret, fırsat ve karar alma süreçleri gibi kritik konularda dünya genelinde gerileme yaşandığını ortaya koydu.

7 ülkede 7 bin kadınla yapılan araştırmaya göre ücret farklılıklarının ve fırsat eşitliğinin önemli sorunlar arasında olmaya devam ettiğini düşünen kadınların sayısında artış oldu. Cinsiyet eşitliğinin kendi işlerini kurmalarının önünde bir engel olduğunu düşünen kadınların oranı yüzde 14’ten 20’ye yükseldi.

AKŞAMLARI KORKUYOR

Ankete katılan kadınların yaklaşık yüzde 90'ı cinsiyet kalıplarının fırsat eşitliğinin önünde bir engel olduğunu söyledi. Araştırma, cinsiyet kalıplarının fırsat eşitliği önünde bir engel olduğunu düşünen kadın sayısı ise 10’da 9’a ulaştı. Kadınların yüzde 35’i cinsiyetleri nedeniyle işyerinde kendilerini 'rahatsız', yüzde 17'si 'güvensiz', yüzde 16'sı ise 'taciz edilmiş' hissettiğini ifade etti.

Rapora göre kadınların önemli bir kısmı kamusal alanlarda ve hatta işyerinde kendini güvende hissetmiyor. Yüz kadının 72’si akşamları dışarıda tek başlarına yürürken, yüzde 43'ü toplu taşıma araçlarında ve yüzde 55'i ise taksiye tek başlarına binerken kendilerini güvende hissetmediğini vurguladı.

GÜVENLİK ENDİŞESİ

Ankete katılan birçok kadın güvenlik endişelerine rağmen aile içi şiddet konusunda iş yerini güvenli buluyor. Kadınların yüzde 43’ü işyerini, evdeki her türlü çatışma veya istismardan uzak bir sığınak veya güvenli bir alan olarak gördüğünü aktardı.