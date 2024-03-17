Cinsiyetçi ifadeleri tepki çekti: AKP'li vekilden iğrenç sözler!

AKP Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat’ın Ordu Çaybaşı’ndaki konuşmasındaki cinsiyetçi söylemler tepkilere neden oldu. Kadın ve çocukların da bulunduğu alanda, “Bunlar herhalde başka bir çakılı çivi arıyorlar” diyerek el hareketi yapan Hamarat tepkiler üzerine, “Aramıza kimseyi sokmayalım, özellikle hanım kardeşlerimi” dedi.

Onur DURMUŞ

AKP Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, 16 Mart 2024 tarihinde Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde seçim çalışmaları kapsamında akşam saatlerinde Köklük Mahallesi’nde ziyaretlerde bulundu.

Hamarat’ın kadın ve çocuklarında bulunduğu ortamda söylediği sözler tartışma yarattı.

AKP Çaybaşı Belediye Başkan Adayı İsmet Yanık ile birlikte Köklük Mahallesi’nin meydanında konuşma yapan Hamarat cinsiyetçi ifadeler kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN SELAMI İLE GELDİM"

Kadın ve çocukların bulunduğu halka açık bir ortamda yapılan ve konuşması görüntülenen Mustafa Hamarat’ın “Milletvekili Mustafa Hamarat iyi hoş ama çatı çivisi var mı diyorlarmış. Bunlar herhalde başka bir çakılı çivi arıyorlar. Çivi gibi bir laf atarım görürsünüz ne olduğunu’’ sözünü parmak işareti yaparak söylediği gözlemleniyor.

Söz konusu videoda birçok AKP’li Hamarat’ın bu söylemlerine alkış tutarken, yükselen bazı sesli tepkilerin ardından ise Hamarat, “Aramıza kimseyi sokmayalım, özellikle hanım kardeşlerimi. Dualarınızı eksik etmeyin, Cumhurbaşkanımızın selamı ile geldim, hatır işlerini bırakın” şeklinde bir çağrıda bulundu.