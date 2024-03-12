Çıplak aramaya karşı çıkanlar darbedildi

Haber Merkezi

Farklı cezaevlerine sevk edilen İsmail Tüzün ve Sedat Şimşek, çıplak aramaya karşı çıktıklarından dolayı darbedildiklerini iddia etti.

Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde tutulan 20 yıllık siyasi tutuklu İsmail Tüzün, 8 Mart Cuma günü Kırşehir Cezaevi’ne kendi isteği dışında sevk edildi. Birçok hak ihlaline maruz kalan Tüzün, yaşadıklarını ailesine aktardı. Xwebûn gazetesinin haberine göre, Tüzün ailesine yaşadığı ihlalleri “Beni Kırşehir Cezaevi’ne getirdiler. Cezaevi girişinde çıplak bir şekilde beni aramak istediler, kabul etmedim. Gardiyanlar beni yere attı. Başgardiyan ve cezaevi müdürünün önünde darp ve işkence ettiler.” ifadeleriyle anlattı.

Ailesi Tüzün’ün İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) hasta tutsaklar listesinde adının olduğunu belirterek, baskıların sona ermesi ve Tüzün’ün tedavi edilmesini istedi. Adana Kürkçüler 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan Sedat Şimşek, 8 Mart'ta Kırşehir S Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi. Şimşek'in sevk edildiği cezaevi girişinde çıplak aramayı kabul etmediği için gardiyanlar tarafından darp edildiği öne sürüldü.