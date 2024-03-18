Çırağa müjde yok, gözaltı var

Ekonomi Servisi

"Yüzümüze hakikatleri haykırın. Haykırın ki hatamızı kendimizi düzeltelim" diyen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya mitinginde "Çırağa müjde" sloganları atan staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına sinirlendi.

Erdoğan, "Çırağa müjde olmaz. Kalfaya, ustaya olur" diye tepki gösterdi. Polis yaklaşık 50 mağduru gözaltına aldı.

AKP’nin Konya mitingine staj ve çıraklık sigortaları başlangıç sayılmadığı için EYT düzenlemesinden yararlanamayan yurttaşların sloganları damga vurdu. Erdoğan konuşması sırasında "Çırağa müjde" sloganları atmaya başlayan staj ve çıraklık mağdurlarına sert tepki gösterdi. Erdoğan, sloganları atan yurttaşlara "Arkadaşlar, çırağa müjde olmaz, kalfaya ustaya müjde olur. Onun için de bu adımlar yanlış adımlar" diye seslendi. Erdoğan’ın tepkisinin ardından slogan atanlar karga-tulumba gözaltına alındı.

Aralarında Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu Konya Şube Başkanı İmdat Yürük’ünde bulunduğu bazı mağdurlarının da miting başlamadan gözaltına alındığını belirten CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, gözaltı sayısının 50 civarında olduğunu duyurdu.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da konuyla ilgili bir paylaşımında, "Staj ve çıraklık sigortası mağdurları daha miting başlamadan karga tulumba gözaltına alınıyor, telefonlarına el konularak alınan görüntüler siliniyor. Hukuksuz gözaltılarla, baskıyla, zulümle hak mücadelesinin önüne geçemezsiniz. Zulmünüz artsın ki tez zeval bulasınız!" dedi.