Cisim patladı, bir çocuk öldü

Haber Merkezi

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesine bağlı Fındık beldesinde meydana gelen patlamada bir çocuk hayatını kaybederken, çocuğun annesi de ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre Fındık beldesinde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Dayan ailesi, dün öğleden sonra evlerine döndükleri sırada bir cisim buldu.

Cismi eve getiren çocuklar, cisimle oynadığı sırada patlama yaşandı. Patlamada 35 yaşındaki anne Remziye Dayan ağır yaralanırken, 4 yaşındaki çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti.