Citi, altın için tarih verdi: Büyük artış bekleniyor

Citi, altının ons fiyatının 3 bin dolara yükselebileceğini açıkladı. Analistler, fiyat artışının önümüzdeki 6-18 ay içinde gerçekleşebileceğini öngörüyor.

Citi Research analistleri, altının önümüzdeki 6-18 ay içinde ons başına 3 bin dolara yükselebileceğini söylüyor.

Analistler, altının son yükselişinin jeopolitik gerilimler tarafından kolaylaştırıldığını ve daha derin bir riskten kaçınma ortamının fiyatları daha da artıracağını söylüyor.

Analistler ayrıca değerli metalin ABD faiz oranlarından ve dolardan ayrışmasının güçlü fiziksel tüketim ve merkez bankalarının alımları gibi faktörlerin piyasayı desteklediğini gösterdiğini söylüyor.

Citi, 2024 ve 2025 altın fiyatı tahminlerini sırasıyla yüzde 6,8 artırarak 2.350 dolara, yüzde 40 artırarak 2.875 dolara yükseltti. Spot altın yüzde 0,2 artışla 2.387,92 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: BloombergHT