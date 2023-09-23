Çizgi ve karikatür tutkunlarının heyecanla beklediği Kadıköy Çizgi Festivali başladı

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Çizgi Festivali, Yoğurtçu Parkı’nda devam ediyor. Festivalde çizer söyleşilerinden canlı çizimlere, sergilerden mezatlara, imza günlerinden film gösterimlerine kadar birbirinden renkli etkinlikler yer alıyor.

Her yıl çizgi ve karikatür meraklılarını, Türkiye’nin en önemli çizerleri ve karikatüristleri ile buluşturan Kadıköy Çizgi Festivali başladı.

Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda düzenlenen festival için İstanbul’un birçok ilçesinden çizgi ve karikatür tutkunları Kadıköy’e akın etti. Hafta sonunda güzel havayı fırsat bilen İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği festival, ünlü çizerlerin imza günlerinden animasyon film gösterimlerine, söyleşilerden canlı çizimlere, sergilerden mezatlara kadar gün boyu süren birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Çocuklar, gençler ve yetişkinler için de birbirinden renkli atölyelerin yer aldığı festival alanında çizgi roman, karikatür dergileri ve ürünleri de meraklısı ile buluşuyor.

Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, Çizgi Festivali’ni ziyaret ederek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çizgi Festivali için herkesi Kadıköy’e davet eden Odabaşı, şunları söyledi:

“Birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nin öncülük ettiği bir festival. Bu sene dördüncüsünü düzenlediğimiz Çizgi Festivali’ni Yoğurtçu Parkı’nın içerisinde gerçekleştiriyoruz. Burada Türkiye’nin önde gelen tüm çizerlerini, yayınlarını, dergilerini, kitaplarını bulabilirler. Aynı zamanda festivalin içerisinde film gösterimleri, atölyeler, çocuk etkinlikleri gibi programlar da olacak. Burada amacımız çizgiyi, karikatürü komşularımızla buluşturmak.”

Çizgi Festivali’ni ziyaret edenler arasında yönetmen ve senarist Harun Özakancı da vardı. Festival için Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür eden Özakıncı, “O kadar doğru bir şey yapıyor ki Kadıköy Belediyesi. Annelerinin ve babalarının bile ‘Bu işi bırak’ dediği adamları burada topluyorsunuz. Ben bu kadar adamı kendi mahallemde bulmam müthiş bir şey. Geçen sene de buradaydım çok beğendim” diye konuştu.

Kadıköy Çizgi Festivali için Büyükçekmece’den Kadıköy’e geldiğini söyleyen Hasan Dalkılıç ise “Yeni emekli olmuş bir çizgi roman severim. Çok seviyorum. Bu yıl dördüncüsü, ben her sene mutlaka geliyorum, takip ediyorum. Büyükçekmece’de oturuyorum. İstanbul’un diğer tarafından buraya festival için geliyorum. Dolayısıyla bizim o yakada olmasını beklerim ama nerede olursa olsun giderim. Bu festivalin devamını gelmesini her zaman isterim. Kadıköy Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Melek Gümülük de çizgiseverlerle bir araya gelmek için bu festivalin büyük bir fırsat olduğunu belirterek “Gündelik hayatımızda böyle insanlarla karşılaşamıyoruz. Bu tarz etkinlikler olduğunda hiç kaçırmıyorum. Hem yeni kişilerle tanışıyoruz hem de iş imkânları bile çıkabiliyor. Bu festival çok hoşuma gitti, harika bir iş. Seneye stant açmak için de başvuru yapmak istiyorum” diye konuştu.

CANLI ÇİZİMLER, SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNLERİ

Festival programında bu yıl 1977’den 1983’e kadar yayınlanan Star Wars'un üretilen ilk filmleri olan Yıldız Savaşları Orijinal Üçlemesi’nin gösterimi de yapılıyor. Ayrıca karikatür ve çizgi roman okurları, festival alanında ünlü çizerlerin gerçekleştireceği canlı çizimleri de izleyebiliyor.

Absürt mizahıyla karikatürseverlerin büyük beğenisi kazanan ünlü karikatürist Emrah Ablak da Kadıköy Çizgi Festivali’ne çizgiseverlerle buluşacak. Moderatörlüğünü Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi sorumlusu Meriç Karcal’ın yapacağı söyleşi, 24 Eylül Pazar saat 15.00’de gerçekleştirilecek.

Koleksiyonerler için keyifli bir alışkanlık olan mezat bölümünde ise nadir bulunan, çizgi ve karikatür dünyasının dergi ve çizimleri meraklılarına açık artırma yoluyla sunulacak. Festivalin son gününde Çizgi Roman Okurları Derneği’nin 15.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştireceği mezatta sunumları Altan Biçen, Güngör Uzun ve Hüsnü Çoruk yaparken moderatörlüğü ise Emre Demirkol üstlenecek.