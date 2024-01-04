Cizre bodrumları AİHM’e taşınacak

Haber Merkezi

Cizre'de sokağa çıkma yasaklarında katledilen ve AYM’nin 'yaşam hakkı ihlal edilmedi' yönünde karar verdiği 13 ismin dosyasını AİHM’e taşınacak. Şırnak'ın Cizre ilçesinde 14 Aralık 2015’te ilan edilen sokağa çıkma yasakları sırasında 177’si bodrumlarda olmak üzere, toplam 288 kişi katledildi. 79 gün süren yasakların ardından yakınlarını kaybeden aileler, hukuki yollara başvurarak katillerin yargılanmasını istedi. Ailelerin yerel mahkemelere yaptığı başvurular 'kovuşturmaya yer olmadığı' gerekçesiyle reddedilirken, ret kararlarına yapılan itirazlar da sonuçsuz kaldı. Daha sonra Anayasa Mahkemesine (AYM) yapılan başvurular 8 yıl aradan sonra bir bir AYM’den geri döndü. Yakınlarını kaybeden aileler, dosyaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıyor. AİHM’e taşınan dosyaların takibini yapan Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) avukatlarından Hüseyin Tül, hukuki süreci MA'ya değerlendirdi.

Farklı tarihlerde olmak üzere son iki ay içerisinde AYM’ye 13 kişi adına yapılan başvurularda da karar çıktığını ifade eden Tül, “AYM, ‘yaşam hakkının ihlal edilmediğini, etkili bir soruşturma yürütüldüğünü, ölümcül güç kullanmanın zorunlu olduğunu, görevlileri belirlemenin imkansız olduğunu ifade ederek, Anayasal herhangi bir hakkın ihlal edilmediğine’ karar verdi” diye konuştu.

İç hukuk yollarının tükenmesinin ardından dosyaları AİHM’e taşıdıklarını dile getiren Tül, şunları söyledi:

"Sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemde yaşanan, başta yaşam hakkı ihlali olmak üzere, ağır hak ihlallerinin hukuki anlamda hesabının sorulabilmesi için bu sürecin takipçisi olacağız."