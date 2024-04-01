Cizre’de kutlamalara müdahale eden polis aracı kaza yaptı: 5 yaralı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde yerel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından düzenlenen kutlamalara müdahale den polislerin kullandığı araç devrildi. 5 polis yaralandı.
Kaynak: İHA
Şırnak’ta polis zırhlı aracının devrilmesi sonucu 5 polis hafif yaralandı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının açıklanmasının ardından dün akşam Cudi ve Sur mahallelerinde kutlama düzenlendi.
Kutlamaları engellemeye çalışan polis, ardından müdahalede bulundu.
Sur Mahallesi’ndeki olaylara müdahale eden polisin zırhlı aracının devrilmesi sonucu 5 polis hafif yaralandı.
Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edilen polisler tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildi.