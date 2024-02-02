Cizre’de okulda taciz davasında ceza talebi

Haber Merkezi

Cizre’de “cinsel taciz, cinsel saldırı ve cinsel istismar" suçlamalarıyla yargılanan müdür yardımcısı Burak Ercan hakkında mütalaasını açıklayan savcı, ceza talebinde bulundu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan bir okulda müdür yardımcısı iken 43 öğrenciye tacizde bulunduğu ortaya çıkan Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) İşyeri Temsilcisi Burak Ercan hakkında "Cinsel taciz", “Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” ve “Basit cinsel saldırı” suçlamalarıyla açılan davanın 10’uncu duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, duruşmayı 27 Şubat’a erteledi.