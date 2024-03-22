Cizre’de polis şiddeti

Haber Merkezi

Cizre’de kutlanan Newroz Bayramı sonrası evlerine dönen çocuklara polisin şiddet uyguladığı idida adildi. Söz konusu şiddet görüntülere yansıdı. Şırnak’ın Cizre ilçesinde önceki gün kutlanılan Newroz sonrası yürüyen kitleye polis müdahale etti. MA’nın haberine göre müdahale esnasında 6 çocuk gözaltına alındı.

Newroz sonrası evlerine dönen çocuklara Cizre Yafes Köprüsünde (Kennedy) sivil polislerin şiddet uyguladığı öne sürüldü. Polisin şiddeti görüntülere de yansıdı. Görüntülerde çocukların önünü kesen çok sayıda polisin, gözaltı işlemi sırasında arkadan yumruk attığı, bir çocuğu arkadan yumruklayan polisin olaya müdahale etmek isteyen başka bir çocuğa da tekme attığı iddia edildi.