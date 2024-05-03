Cizrespor Kulüp Müdürü Cengiz Şeremet hayatını kaybetti: Erdoğan ve Koca'ya 'anjiyo ünitesi' çağrısı yapıldı

Cizrespor Kulüp Müdürü Cengiz Şeremet, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kulübün eski başkanı Maruf Sefinç, Şeremet'in ölümünün hastanedeki imkansızlıklardan kaynaklandığını belirterek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı.

Cizrespor Kulüp Müdürü Cengiz Şeremet, 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Cizrespor taraftarları, ilçede anjiyografi ünitesinin olmaması nedeniyle ilçede çoğu kişinin bu şekilde hayatını kaybettiğini söyledi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Cizrespor'un eski Kulüp Başkanı Maruf Sevinç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenerek, “Yıllardır Cizre'de anjiyo ünitesi olmadığından dolayı maalesef kalp krizi geçiren birçok canımız gidiyor ve gitmeye de devam ediyor" dedi.

Cizre Devlet Hastanesi'nin imkansızlıklarına dikkat çeken Sevinç, şöyle konuştu:

“Yaşadığımız son acı olayda Cizre Sporun emektar Müdürü Cengiz Şeremet’i kaybetmek bizleri derin bir üzüntüye soktu. Bu üzüntü ile birlikte buradan tüm bakanlarımıza sesleniyoruz. Cizre’de çok canlarımız gitti. Cizresporlu eski futbolcu ve Cizre Devlet Hastanesi çalışanı Faruk İştekal, görev yaptığı hastanede anjiyo ünitesi olmadığı için hayatını kaybetti.

Nimet Sirkeci, Mesut Meki Küni ve daha nice canlarımız ve değerlerimiz kalp krizi ve damar hastalıklarının acil müdahale ve tedavi sürecinde büyük bir öneme sahip olan anjiyo ünitesinin olmamasından dolayı hayatlarını kaybetti. Biz buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Sağlık Bakanımızdan rica ediyoruz daha çok canlarımız gitmeden ve daha fazla acılar yaşamadan hem Cizre için hem bölgemiz için ihtiyaç olan Anjiyo Ünitesi’nin kurulmasını talep ediyoruz."