CMK ücret tarifesine karşı oturma eylemi

İzmir Barosu, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren CMK Ücret Tarifesi’nin emek sömürüsü olduğunu belirterek İzmir Adliyesi’nde oturma eylemi başlattı. Baro tarafından yapılan açıklamada, kadın ve çocuğa yönelik şiddet ve istismar dosyaları ile acil işler hariç CMK atama sistemini de kapattı.

BİRGÜN EGE

İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, 13 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan CMK görevlendirmelerine yapılacak ödemelere ilişkin ücret tarifesinin avukatın emeğinin sömürü belgesi olduğunu ifade ederek İzmir Adliyesi’nde oturma eylemi başlattı.

Eyleme ilişkin bir açıklama yayınlayan İzmir Barosu, ilan edilen tarifeyle CMK görevi ücretlerinin, yeniden değerleme oranı gözetilerek sadece yüzde 58 oranında artırıldığını ifade etti. Açıklamada, “Ülkemizde yaşanan benzeri görülmemiş ekonomik altüst oluş sürecinde, yurttaşların yaşadığı mağduriyeti gidermeye dahi yetmeyen ve arka arkaya yapılan asgari ücret artışları ortadayken, aynı dönemde hiçbir artış yapılmayan CMK ücretlerine getirilen yeni düzenleme asla kabul edilemez” denildi.

Avukatların hem itibarsızlaştırmanın, hem fiziksel şiddetin hem de ekonomik şiddetin mağdurları olduğu ifade edilen açıklamada özellikle mesleğe yeni başlayan avukatların ekonomik düzenin yarattığı zorluklarla karşı karşıya geldiğinde, mutsuzluğun ve umutsuzluğun sürüklediği bir zeminde var olma savaşı verdiği dile getirildi.

Avukatın, bir kamu hizmetinin öznesi olarak var olduğu en belirgin alanın CMK görevlendirmeleri olduğu belirtilen açıklamada, “Bu kamu hizmeti için belirlenen ücret, asla bu hizmetin, verilen emeğin karşılığı olarak kabul edilemez. Yaşadığımız ekonomik ve fiziksel şiddete karşı ne dün sustuk, ne bugün susuyoruz, ne de yarın susacağız” ifadeleri kullanıldı.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu ayrıca aldığı karar ile kadın ve çocuğa yönelik şiddet ve istismar dosyaları ile acil görülen diğer işler hariç olmak üzere otomatik CMK atama sistemini de kapattı.