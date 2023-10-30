ÇMO çalışanları iş bırakıyor

Tez-Koop-İş Sendikasında örgütlü Çevre Mühendisleri Odası zam talebiyle yarım gün iş bırakarak taleplerini açıkladı. ÇMO işyeri temsilcisi Deniz Temürtürkan, taleplerinin reddedilmesi durumunda Çarşamba günü ülke genelinde iş bırakacaklarını bildirdi.

Oktay EVSEN

Tez-Koop-İş Sendikasında örgütlü Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) çalışanları, zam talebiyle yarım gün iş bıraktı.

ÇMO yönetiminin işçilerin ek protokol talebini reddettiğini aktaran ÇMO işyeri temsilcisi Deniz Temürtürkan, taleplerinin reddedilmesi durumunda Çarşamba günü ülke genelinde iş bırakacaklarını açıkladı.

ÇMO Genel Merkezi önünde bir araya gelen çalışanlar, yönetimi protesto etti. ÇMO işyeri temsilcisi Deniz Temürtürkan, emekçilerin ekonomik sıkıntılarla mücadele ettiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Sorunların çözümü için Oda yönetimine sunduğumuz ‘Ek Protokol’ talebi baştan beri görmezden gelinmiş, yok sayılmış ve emekçiler olarak bizlerin seslerini duymamayı tercih etmişlerdir. Emekçiler olarak haklarımız için verdiğimiz mücadeleler sonucunda sendika ile görüşülmüş ve son durumda ‘Ek Protokol’ talebimiz tamamen reddedilmiştir. Biz emekçiler, temel ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek ve adil bir ücret alabilmek hakkımızı arıyoruz ve bu taleplerimizden geri adım atmıyoruz, asla atmamız da söz konusu değildir.

Taleplerimizi bir kez daha dile getiriyoruz. Çevre Mühendisleri Odası Oda Yönetim Kurulu sendikamız ile ‘Ek Protokol’ görüşmelerine başlamalı ve bizlere sefalet içinde bir yaşamı dayatmaktan vazgeçmelidir. Eğer bu talepler dikkate alınmazsa, 1 Kasım 2023 Çarşamba günü tüm emekçiler Türkiye genelinde tam gün iş bırakarak çalışmama hakkını kullanacağız. Hep birlikte daha adil ve insanca bir yaşam için mücadele ediyoruz. Sorunlarımıza duyarlılık gösterilmesini ve taleplerimizin karşılanmasını istiyoruz.”