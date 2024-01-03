CNN: ABD ve Katar, ABD'nin bu ülkedeki askeri varlığının 10 yıl daha uzatılmasında anlaştı

CNN, ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri üssü El-Udeyd Hava Üssü'ndeki askeri varlığını 10 yıl daha sürdürmeye yönelik Katar'la anlaştığını öne sürdü.

Dünya 03.01.2024 14:38 Giriş: 03.01.2024 14:38

Güncelleme: 03.01.2024 14:52 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

ABD'nin, Katar'da bulunan El-Udeyd Hava Üssü'ndeki askeri varlığını 10 yıl daha uzatarak Katar'la anlaştığı öne sürüldü. İsmi açıklanmayan 3 ABD'li savunma yetkilisinin yanı sıra anlaşma hakkında bilgi sahibi başka bir yetkili, CNN'e konuştu. Haberde yer alan bilgiye göre, ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ndeki askeri varlığını 10 yıl daha uzatılması konusunda Katar'la anlaşmaya vardığı iddia edildi. 10 BİNDEN FAZLA ASKERİ BULUNUYOR ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri üssü olan El-Udeyd Hava Üssü'nde 10 binden fazla Amerikan askerinin bulunduğu kaydediliyor. Haberde, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Aralık 2023'te gerçekleştirdiği Katar ziyaretinde, iki ülkenin de "ikili savunma ilişkilerini genişletmek ve güçlendirmek için resmi olarak ileriye dönük adımlar atacağını" söylediği belirtiliyor.