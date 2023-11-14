CNN: Blinken, Gazze konusunda bakanlık içinde anlaşmazlık olduğunu itiraf etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, bakanlık çalışanlarına gönderdiği elektronik postada, Başkan Joe Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yaklaşımı konusunda bakanlık içinde anlaşmazlık yaşandığını kabul ettiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Başkan Joe Biden ve yönetiminin İsrail'in Gazze'ye saldırıları hakkında yaşanan anlaşmazlıkları kabul etttiği ifade edildi.

CNN'in haberine göre Blinken, bakanlık çalışanlarına elektronik posta gönderdi. Blinken'in postada, "Birçoğunuz için bu krizin yol açtığı acıların derin bir bedel ödettiğini biliyorum" ifadesini kullandığın belirtildi.

Blinken, bebeklerin, çocukların, yaşlıların, kadınların ve bu krizde acıya maruz kalan diğer sivillerin görüntülerini görmenin iç burkucu olduğunu belirterek, "bunu kendisinin de hissettiğini" kaydetti.

Bakanlıktaki bazı çalışanların Gazze konusunda hükümetin benimsediği yaklaşımlara katılmayabileceğini ifade eden Blinken, "çalışanların, neyin daha iyi yapılabileceği konusunda görüşleri olabileceğini" belirtti.

Blinken, Gazze'de çok fazla Filistinli sivilin öldüğüne dikkati çekerek "Gazze'nin Batı Şeria ile birleşerek Filistinliler tarafından yönetilmesine inanıyoruz. Bölgenin yeniden inşası sürdürülebilir bir mekanizmayla desteklenmelidir" ifadelerine yer verdi.