CNN: Washington ve Bağdat, Irak'taki Amerikan askeri varlığını görüşecek

Washington ve Bağdat yönetimlerinin, Irak'taki Amerikan askeri varlığının geleceğine ilişkin görüşmelere "yakında" başlayacağı iddia edildi. Görüşmelerin bir bölümünün, Irak'taki ABD askeri varlığının sona erdirilmesine yönelik detayların konuşulacağı ifade edildi.

CNN, Washington ve Bağdat yönetimlerinin, Irak'taki Amerikan askeri varlığının geleceğine ilişkin görüşmelere "yakında" başlayacağını iddia etti.

ABD'li yayın kuruluşu CNN'in yetkililere dayandırdığı haberde, iki ülke yetkililerinin, IŞİD'e karşı ABD öncülüğündeki koalisyonun bir sonraki aşamasını ele alacağı bildirildi.

Habere göre, yakında başlayacak söz konusu görüşmelerin bir bölümünün, Irak'taki ABD askeri varlığının sona erdirilmesinin fizibilitesinin ve zamanlamasının belirlenmesine odaklanması bekleniyor.

DİPLOMATLAR DA KATILACAK

CNN'e konuşan kaynaklar, "ABD, DEAŞ ile mücadeleye devam edilmesi ve hükümet ile Irak güvenlik güçlerinin istikrarı da dahil olmak üzere Irak'taki koşullara dayalı bir takvimi tercih ediyor" ifadesini kullandı.

Görüşmelere, ABD tarafında askeri yetkililerin yanı sıra diplomatlar da katılacak.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder ise geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, ABD güçlerinin, Irak'ta hükümetin daveti üzerine bulunduğunu işaret ederek "Irak'a bir ortak olarak değer veriyoruz. Onlarla yakın istişarelerde bulunmaya devam edeceğiz. Şu anda Irak hükümetinin Savunma Bakanlığı güçlerinin ayrılmasına yönelik resmi bir talebinden haberdar değilim" diye konuşmuştu.