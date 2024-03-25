Çoban ateşlerini yeniden yakalım

Köy Enstitülerinin kuruluş yasasının yürürlüğe girdiği 17 Nisan 1940’ın 84’üncü yıldönümü bir dizi etkinlikle kutlanacak.

BirGün Ankara

17 Nisan 1940 tarihinde ilgili yasası yürürlüğe konularak kurumsallaşan ve 1954 yılına kadar faaliyetlerini sürdüren Köy Enstitülerinin 84’üncü yıldönümü için Ankara’da bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Eğitim Sen Ankara Şubelerinin etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada, Anadolu aydınlanmasının meşalesini yakan ve bu nedenle Çoban Ateşleri olarak isimlendirilen bu okulların sadece Türkiye açısından değil, Dünya çapında gelmiş geçmiş en özgün eğitim pratiğinin ortaya konulduğu kurumlar olduğu vurgulandı.

Köy Enstitülerinin kısa süre sonra aydınlanmaya ve köylünün uyanışına tahammülü olmayan gerici zihniyetin kara propagandasının hedefi olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Köy Enstitülerinin baskı ve entrikalar nedeniyle ömürleri kısa sürerek 1945’ten itibaren adım adım dönemin iktidarları tarafından içleri boşaltılmış, son Köy Enstitüsü tabelası da 1954 yılında indirilmiştir.

Köy Enstitülerinin kapanmasının ardından o dönemde emperyalist politikalara alan açan “Yeşil Kuşak Projesi” doğrultusunda faaliyet göstermeye başlayan tarikatların yolu açılmış, ülkenin demokratik gelişmesi sekteye uğratılarak eğitimde bugünkü gerici kuşatmanın zemini yaratılmıştır. Bugün, cemaat ve tarikat yurtları, çeşitli Vakıflar ve Diyanet eliyle ÇEDES, vb. projeler ile sürdürülen kuşatma; laik, demokratik ve çağdaş eğitimi sekteye uğratmaktadır.”

ETKİNLİK PROGRAMI

Köy Enstitülerinin çağdaş eğitim pratiğini ve ruhunu hatırlatmak ve tekrar uygulanabilir olmasına katkı sağlamak amacıyla 27 Mart-5 Nisan tarihleri arasında “7. Geleneksel Köy Enstitülerini Anma” etkinliği düzenlenecek.

Birleşik Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD), Eğit-Der, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği, Öğretmen Okulları Öğretmen Liseleri Ve Eğitimciler Derneği, Kültür Sanat Sen, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı, İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı ve Alegori Kültür Sanat Derneği (AKUSDER)’in katkı verdiği etkinlikler kapsamında 27 Mart Çarşamba günü Ankara Büyükşehir Belediyesi Zafer Çarşısı Sanat Galerisinde bir sergi açılacak. Sergide 125 sanatçıya ait resim ve heykel sergilenecek.

30 Mart cumartesi günü Köy Enstitüleri Destanı isimli müzik ve şiir dinletisi 1 Nisan Pazartesi günü bağlama dinletisi, 4 Nisan Perşembe günü de resim performans çalışması ve Köy Enstitülerinde Eğitim ve Sanat başlıklı söyleşiler yapılacak.