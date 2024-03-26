Çobanın cansız bedeni ağaçta asılı bulundu

Aydın’da Faruk Aytek isimli bir kişiye ait olduğu belirtilen cansız beden ağaçta asılı halde bulundu.

Aydın’ın Köşk ilçesinde bir kişi ağaçta asılı halde ölü olarak bulundu.



Yurttaşlar, Baklaköy Mahallesi’nde ağaçta bir kişinin asılı halde olduğunu fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler, yaptıkları incelemelerde şahsın bölgede çobanlık yapan 43 yaşındaki Faruk Aytek olduğunu tespit etti. Aytek’in cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.