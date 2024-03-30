Çocuğa okulda tavaf, camide tekbir dersi

Hatay’da bulunan bir ortaokulda öğrenciler, ‘Kâbe’ maketi etrafında tavaf ettirildi. Ayrıca camiye götürülen çocuklar temizlik yaptırılırken minarede tekbir çektirildi.

Deniz GÜNGÖR

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde yürütülen ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ (ÇEDES) projesi kapsamında okullardaki gerici faaliyet sürüyor. Daha önce Bitlis’in Hizan ilçesindeki Nurs Ortaokulu’nda ‘Kâbe’ maketinin etrafında öğrencilerin tavaf ettirildiği etkinliğin aynısı Hatay’da bulunan okulda da yapıldığı ortaya çıktı. Hatay’ın Altınözü ilçesinde bulunan Altınkaya İmam Hatip Ortaokulu’nda Aralık 2023’te ‘Hac ve Umre’ konulu etkinlik düzenlendi. Sınıfa ‘Kâbe’yi temsilen bir maket konuldu. Üzerlerinde beyaz bir şal sarılı olan öğrenciler maketin etrafında ‘tavaf ettirildiği’ öğrenildi. Sınıfta bulunan akıllı tahta da ise Kâbe’den görüntüler açıldı.

Öğrencilerin model etrafında ‘tavaf ettiği’ görüntüler ise bir sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaşıldı: “Hac ve Umre konumuzda öğrencilerimizle uygulamalı olarak tavaf ibadetini yerine getirdik.”

CAMİ TEMİZLETTİLER

Söz konusu okulda ÇEDES kapsamında düzenlenen etkinlikler bununla da sınırlı kalmadı. Aynı tarihlerde söz konusu okulda okuyan öğrenciler Altınkaya Ravda Camisi’ne götürüldü. Öğrencilere imam eşliğinde namaz kıldırıldıktan sonra yerleri süpürdüğü, camları ve masaları sildiği görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Aynı zamanda çocuklara cami içinde eşya da taşıtıldı.

Ayrıca öğrencilerin cami minaresine çıkarttırılarak tekbir de çektirildiği ve çocukların “Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum” dediği görüldü. Söz konusu görüntüler sosyal medya hesabında şu ifadelerle paylaşıldı: “Temizlik imandandır düsturuyla çevresine duyarlı olan öğrencilerimiz, Altınkaya Radva Cami’sini temizleyip, düzenlediler. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çevresine duyarlı, değerlerine saygılı, kültürüyle özdeşlemiş altın gençlik.”