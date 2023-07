Çocuk intiharları alarm veriyor

Ekonomik krizin derinleştiği son 2 yılda 15 yaş ve altı çocuk intiharlarında yüzde 40 artış yaşandı. AKP’nin iktidarda olduğu son 20 yılda ise 15 yaşından küçük tam 1673 çocuk çeşitli nedenlerle yaşamına son verdi.

BirGün ANKARA

CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, İstanbul’da Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda trenin önüne atlayarak intihar eden çocuğun son yıllarda artan çocuk intiharlarının son halkası olduğuna dikkati çekerek, Türkiye’de son 20 yılda 15 yaşından küçük bin 673 çocuğun çeşitli nedenlerle yaşamına son verdiğini açıkladı.

Çocuk intiharlarında yaşanan artışın, toplumdaki herkesi derinden etkileyen bir sorun haline geldiğini vurgulayan CHP’li Becan, “Gelişmekte olan bir ülke olmamızın yanı sıra, son yıllarda etkisini giderek ağırlaştıran ekonomik zorluklar, eğitim sisteminin içinin boşaltılması, akran zorbalığı ve toplumsal baskıyla oluşan sosyal izolasyon, hayatın her alanında baskın hale gelen fırsat eşitsizliğinin yanı sıra yasal düzenlemelerle normalleştirilmeye çalışılan aile şiddet ve çocuk istismarı bu hassas yaş gruplarında büyük bir tehlike oluşturuyor. Önlem alınmaz ve sosyal devletin gerekleri yerine getirilmezse bu gidişin sonu ülkemiz için daha karanlık günlerin habercisidir” dedi.



TABLO KORKUTUCU BOYUTA ULAŞTI



AKP iktidarında yaşanan intihar vakalarında yüzde 53 artış olduğunu kaydeden CHP’li Becan, 2003 yılı resmi verilerine göre 2 bin705 olan intihar sayısının 2022’de 4 bin 146’ya çıktığını ve 2003-2022 yılları arasında toplam 63 bin 244 kişinin yaşamına son verdiğini söyledi.



KAYGI VERİCİ BİÇİMDE ARTIYOR



TÜİK tarafından geride kalan günlerde açıklanan intihar verilerinin çok önemli başka bir soruna işaret ettiğini vurgulayan CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, 2003-2022 yılları arasında 15 yaşından küçük bin 673 çocuğun yaşamına son verdiğini vurguladı. 15 yaşından küçük çocuk intiharlarının toplam intiharlar içindeki oranının korkutucu biçimde yüksek olduğunu vurgulayan Tahsin Becan, “İntihar eden her 33 kişiden 1’inin 15 yaşından küçük olması çocukların maruz kaldığı olumsuz etkilerin, stresin, baskının, travmaların veya psikososyal sorunların arttığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.



KIZ ÇOCUKLARINDA DAHA YAYGIN



CHP’li Becan, çocuklar arasında yaygınlaşan intihar verileri özellikle kız çocuklarının intihar ettiği gerçeğini de ortaya koyuyor. Türkiye’de son 20 yılda yaşanan bin 673 çocuk intiharının yüzde 53’ünde yaşamına son verenler kız çocukları. İntihar ederek yaşamına son veren 890 kız çocuğu olmasının dikkate alınması gerektiğini kaydetti.



Öte taraftan rejim değişikliğinin yaşandığı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildiği 2017 yılından sonra intihar eden çocuk sayısı kayıtlara 347 olarak yansıdı. 2017-2022 döneminde çocuk intiharlarında yüzde 22 artış yaşandığına dikkati çeken Becan, “Krizin derinleşmesiyle birlikte, ailelerin ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bir dönemde zaten çocuklarımızın dayanma güçleri de zorlanırken bir de siyasi söylemi sertleştirmek ve toplumu ayrıştırmak, baskıyı hayatın her alanına yaymaya çalışmak çocuklarımızın ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. Oysa siyasetçilerin öncelikli görevi çocuklarımızın ruh sağlığına gereken özeni göstermek ve onları desteklemek olmalıdır” dedi.