Çocuk intiharları için araştırma yapılmalı

Haber Merkezi

İHD Çocuk Hakları Komisyonu son iki yılda artış gösteren çocuk intiharlarının araştırılması için açıklama yaptı.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan savaş ve çatışmaların en çok çocukları etkilediği belirtilen açıklamada “Her gün onlarca çocuk bu savaş ve çatışma ortamlarında hayatlarını kaybetmektedir” denildi.

Açıklamada “TÜİK'in geçtiğimiz aylarda açıkladığı 2022 yılı toplam 4146 intihar vakalarının 81'i 15 yaş altı; 410' u da 15-19 yaş aralığındaki çocuklar olmak üzere 2022 yılında toplam 491 çocuğun intihar sonucu hayatını kaybettiğini göstermektedir. 2021 yılında ise 15 yaş altı 71; 15-19 yaş aralığında ise 377 çocuğun intihar ettiği açıklanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Çocuk intiharlarının ekonomik, sosyal ve kültürel yapıların olumsuz etkileri nedeniyle gelişebildiğinin altı çizilen açıklamada “Cizre'de yaşanan son çocuk intiharları başta olmak üzere tüm çocuk intiharları etkili bir şekilde soruşturulmalı, çocukları intihara sürükleyen ekonomik, sosyal ve psikolojik nedenler tespit edilerek çocukları güçlendirecek politikalara öncelik verilmelidir” denildi.