Çocuk işçiliğinin yasal kılıfı çıraklık: Çırak sayısı 550 bini aştı

Kamuoyunda, “Ucuz ve çocuk işçiliğinin yasal kılıfı haline geldiği” gerekçesiyle eleştirilen eğitim amaçlı çıraklık uygulamasına yönelik veriler dikkati çekti. 2013 yılında 320 bin 730 olan SGK’ye kayıtlı çırak sayısı, 2024 itibarıyla 553 bin 344’e yükseldi.

BirGün ANKARA

Ucuz ve çocuk işçiliğinin yasal kılıfı haline geldiği gerekçesiyle tartışılan çıraklık ve stajyerlik uygulamasına yönelik veriler, çarpıcı artışı gözler önüne serdi. 2013 yılında 320 bin 730 olan SGK’ye kayıtlı çırak sayısının 2024 itibarıyla 550 bini aştığı öğrenildi.

Stajyer ve kursiyer sayısında da çarpıcı artış yaşandı. Buna göre, 2013’te 120 bin 328 olan stajyer-kursiyer sayısı, 1 milyon 180 bin 46 artışla 2024 itibarıyla 1 milyon 300 bin 374’e ulaştı.

“ÖLÜMLERİ UNUTMADIK”

İktidarın ve Milli Eğitim Bakanlığının çocuk işçiliği meşrulaştırdığını savunan CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, verilere yönelik değerlendirmelerde bulundu. İktidarın, “MESEM övgüleri ile öğrencileri işçi yapmaya çalıştığını” ifade eden İlgezdi, “Ama biz İstanbul’da 14 yaşındaki meslek lisesi öğrencisi Arda Tonbul’un staj adı altında çalıştırıldığı fabrikada feci bir iş cinayeti sonucu yaşamını yitirdiğini unutmadık. Kütahya'da, staj gördüğü atölyede üzerine sunta blokları devrilerek yaşamını yitiren 15 yaşındaki Erol Can Yavuz’u da unutmadık” diye konuştu.

“MESEM’lerin staj adı altında çocuk işçiliğine yasal kılıf sağladığını belirten İlgezdi, şunları kaydetti:

“İSİG’in açıklamasına göre 2013-2023 yılları arasında en az 671 çocuk işçinin yaşamını yitirdi. MESEM’lerdeki öğrenci sayısı arttıkça iş cinayetlerine kurban giden çocuk sayısı da artıyor. Son 10 yılda İSİG’in tespit edebildiği 671 çocuk işçi hayatını kaybetti. Yoksulluk ve geçim sıkıntısı yüzünden çocuklar ucuz işgücü olarak çırak olmaya zorlanıyor. Tehlikeli işlerde çalıştırılan çocuklar hep MESEM kılıfı ile sanki eğitimin bir parçasıymış gibi lanse ediliyor. Ve staj adı altında ucuz emek gücü olarak kullanılan çocuklarımız maalesef yaşamlarını yitiriyor. Aslında olan devlet eli ile çocuk işçiliğinin yasallaştırılması ve yaygınlaştırılması.”