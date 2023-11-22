Çocuk istismarı davasında koruculara verilen ceza bozuldu

Şırnak’ın Uludere ilçesinde 15 yaşındaki çocuğa sistematik istismarda bulunarak fuhuşa sürükleyen koruculara verilen ceza İstinaf’ta bozuldu.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit Beldesi’nde 15 yaşındaki S.A.’ya 7 yaşından itibaren sistematik istismarda bulunan ve fuhşa zorlayan aralarında korucuların da olduğu 5 kişiye verilen hapis cezası, İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu.

14 Mart 2022’de çocuğun ifadesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında AKP’li Uzungeçit Belediyesi Başkanı Cemil Yıldız’ın yakın koruması ve korucu olan Cengiz Aydemir, emekli korucu Sami Yıldız ve çocuğun üvey annesi Berivan Aydemir, "Fuhuş yaptırma" ve “Nitelikli cinsel istismar” suçlamalarıyla Mart 2022’de tutuklandı.

Dosyada sanık olarak ifadeleri alınan Metahan Bayram ve Zahide Yıldırım ise tutuksuz yargılandı. Şırnak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanıklar hakkında, “cinsel istismar,” “tehdit”, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma”, “fuhuş” ve “taciz” suçlamalarıyla iddianame hazırlandı.

YEREL MAHKEME CEZA VERDİ



MA'nın haberine göre; 13 Nisan 2022’de görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan korucu Cengiz Aydemir’e “tecavüz” suçundan 13 yıl 4 ay, “kişiyi hürriyetinden mahrum bırakma” suçundan ise 5 yıl hapis cezası verdi. Tutuklu Berivan Aydemir’e “çocuğa nitelikli cinsel istismardan” 25 yıl, “kişiyi hürriyetinden mahrum bırakma ve fuhuşa zorlama” suçundan ise 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Tutuklu sanık Sami Aydemir, “nitelikli cinsel istismar” suçundan 25 yıl, “kişiyi hürriyetinden mahrum bırakma” suçlamasından 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan Metahan Bayram’a 2 yıl 6 ay, yine tutuksuz yargılanan Zahide Yıldırım’a da 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

KARAR BOZULDU



Mahkemenin kararının ardından sanıkların avukatları dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. İstinaf Mahkemesi sanıklar hakkında yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Bozma kararı gerekçesinde, duruşma sürecindeki tutanak, belge ve verilen cezanın gerekçelerinin incelendiği belirtildi. Söz konusu inceleme sonucu, “sanığın hangi eylemlerinin suç sayıldığı açıklandıktan sonra kabul edilen bu eylemlerin hukuki nitelendirilmesinin yapılmadığı” ve “kurulan hükmün gerekçesiz kurulduğu” belirtildi.

TUTUKLULUĞA DEVAM



Ayrıca sanıklar Cengiz ve Sami için esas iddianamede “tehdit” suçundan cezalandırılmaları talep edildiği, ancak bu suç bakımından bir karar verilmeyerek CMK’nin 225/1 maddesine aykırı davranıldığı ifade edildi.

Yine, dosya içindeki SEGBİS çözüm tutanağının mahkeme heyeti tarafından imzalanmayarak CMK’ye “muhalefet edildiği” kaydedildi.



***

NE OLMUŞTU?



Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit Beldesi’nde 15 yaşındaki S.A., 7 yaşından itibaren sistematik istismara uğradı, şiddet gördü ve fuhuşa zorlandı. Üvey annesi Berivan Aydemir tarafından fuhşa zorlanan S.A.’ya aralarında korucuların da olduğu birçok erkek istismarda bulundu. İstismar , çocuğun üvey annesine karşı çıkmasıyla ortaya çıktı. S.A., fuhuşa karşı çıkınca Berivan Aydemir tarafından darbedildi. Kafasına aldığı darbe sonucu ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan S.A., polise verdiği ifade de yaşadıklarını anlattı.

Fuhşa zorlandığını ve istismara uğradığını belirten S.A. ifadesinde, “Yaklaşık 7-8 senedir üvey annem olan Berivan ve babam A.A. ile birlikte (...) yaşıyorum. Berivan dışarıya çıkmama izin vermiyor ve şiddet uyguluyordu. Cengiz Aydemir, Ekim’in sonlarına doğru Sami Yıldız ile birlikte bizim eve gelerek misafir odasında oturuyorlardı. Üvey anneme neden geldiklerini sorduğumda bana kızdı. Cengiz Aydemir güvenlik korucusu ama Sami (Semyan) Yıldız'ın korucu olup olmadığını bilmiyorum. Ancak silahı vardır. Bu olaya tanıklık eden hiç kimse yoktur. Kardeşlerim okula gittiği için bu olayları görmemiştir, babam memur olduğu için bu olaylara şahit olmamıştır. Diğer kardeşlerim de küçük olduğu için olayın farkında değillerdi” dedi.

İKİ KORUCU TUTUKLANDI



S.A.’nın şikâyette bulunması üzerine Berivan Aydemir ile birlikte korucular Cengiz Aydemir ve Sami Yıldız gözaltına alındı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Cengiz Aydemir ve Semyan Yıldız, Sulh Ceza Hâkimliği tarafından serbest bırakıldı. Yapılan itirazların ardından Berivan Aydemir, "Fuhuş yaptırma", Cengiz Aydemir ve Sami Yıldız ise “Nitelikli cinsel istismar” suçlamalarıyla tutuklanarak, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.